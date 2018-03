Mankeur Ndiaye raconte sa descente aux enfers : « Pendant 8 mois je n’ai reçu aucun courrier»

La cérémonie de dédicace de son livre «La Diplomatie, 20 ans à la Place» a permis à Mankeur Ndiaye de revenir sur sa descente aux enfers qui a démarré en Novembre 2009.



«Pendant huit (8) mois, je n’ai pas été associé à aucune réunion au ministère, je n’ai reçu aucun courrier. Sans imputation, sans réunion, sans mission à l’étranger», a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères.



Ces déconvenues vont contribuer à son rayonnement, explique-t-il, car, voulant l’humilier, il a été affecté à l’ambassade du Sénégal au Mali, et c’est là qu’il rencontrera Macky Sall qui fera de lui le chef de la diplomatie sénégalaise.



«C’est au Mali que j’ai bien connu Macky Sall à qui je rends hommage. Cette sanction diplomatique malienne me l’a fait connaître et j’ai travaillé avec lui pendant la campagne. Peut-être, si je n’étais pas parti au Mali, je n’allais pas le connaître pour qu’il me nomme après ministre des Affaires étrangères», a-t-il conclut.



Cette cérémonie a noté la présence du Premier ministre, des ministres, de l'Agriculture, de la Culture, de Ousmane Tanor Dieng, Aminata Touré, entre autres personnalités.