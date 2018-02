Mansour Faye annonce la fin des problèmes d'eau à Dakar d'ici juin

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est montré très optimiste après sa visite de terrain effectué ce mardi à Bayakh et Tassette (département de Thiès) où 11 forages sont en train d'être construites.



"Ce que nous venons de voir, c'est un forage réceptionné qui a un très bon débit, plus de 180 m3/heure. Et ce forage fait partie du champ captant de onze forages qui seront réceptionnés. C'est pour dire que ces forages vont refouler sur Dakar. Et nous comptons mobiliser dans le champ de Bayakh, environ 30 mille m3/jour. C'est assez rassurant, parce que nous nous sommes fixés comme délai de chantier au plus tard au mois de juin. Cela va nous permettre de traverser la période de chaleur en toute sécurité. Quand on abordera la période de fraîcheur, on aura assez de production avant la mise en œuvre des programmes KMS (Keur Momar Sarr) et des dessalements de mer", a assuré le beau-frère du chef de l'Etat