Mansour Faye révèle: "Ousmane Sonko est venu s'agenouiller devant moi pour avoir une audience avec Macky Sall » (Audio)

Le ministre du Développement Communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, par ailleurs, beau-frère du président de la République, a répondu au leader de Pastef/Les Patriotes Ousmane Sonko qui, en réagissant sur sa sortie concernant son refus d’aller répondre à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a qualifié ses propos d’arrogants et d’irresponsables de la part du beau-frère du président de la République, Macky Sall.



Réponse du berger à la bergère, Mansour Faye réplique : « Bo Xamoulé ligay wax, dagay nopi (quand on ne sait pas de quoi on parle, on doit se taire, en wolof) ». Avant de révéler : « Ousmane Sonko est venu s'agenouiller devant moi pour que je lui trouve une audience avec Macky Sall ». Une accusation à laquelle le leader de Pastef ne va pas manquer de répondre...