Maradonna a fait un malaise après la qualification de l'Argentine

Diego Maradona a fait un malaise à la fin du match Nigeria-Argentine ce mardi à la Coupe du monde et selon les médias argentins. Pendant le match, le légendaire ex-joueur de l'Albiceleste était apparu extatique.



Inquiétude pour Diego Maradona. Après être apparu extatique en tribunes lors du match de la Coupe du monde entre le Nigeria et l'Argentine à

Saint-Pétersbourg (1-2), allant jusqu'à faire des doigts d'honneur sur le but salvateur de Marcos Rojo (86e), le légendaire ex-joueur de l'Albiceleste a fait un malaise au coup de sifflet final et a été transporté à l'hôpital selon les médias argentins ESPN et TN. En revanche, Olé et La Nacion indiquent qu'il a été emmené à son hôtel et non à l'hôpital.



Des images circulent sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on voit Diego Maradona être soutenu pour quitter la tribune, puis entouré par du personnel médical qui prend son pouls. Il aurait fait une chute de tension.