Marche FRN: Karim Wade remercie ses partisans pour "la forte mobilisation" de ce vendredi

— Karim Wade (@KW_officiel) 29 décembre 2018



Le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) à la Présidentielle de 2019, n'est toujours pas présent physiquement sur le terrain politique sénégalais. Toutefois, Karim Wade ne manque jamais de parler aux Sénégalais et aux militants de son parti, via les Réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, le fils de l'ancien Président a tenu ce samedi à remercier tous les les militants libéraux qui ont fait le déplacement vendredi pour participer à la marche du Front de résistance nationale (Frn)."Toutes mes félicitations et plus sincères remerciements aux responsables et militants du PDS, aux mouvements de soutien, aux sympathisants et à toutes celles et ceux qui sont descendus dans la rue pour dire non à la confiscation de la démocratie par Macky SALL", a-t-il écrit.