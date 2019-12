Marche contre la hausse du prix de l'électricité: Seydi Gassama refuse que le Sénégal fasse moins que la Mauritanie en matière de démocratie

« Est-ce que le Sénégal est un pays démocratique ? Est-ce que le Sénégal doit accepter d'être derrière la Mauritanie où des centaines de personnes ont manifesté jeudi devant le palais sans jet de gaz lacrymogènes ? Donc pourquoi des citoyens qui protestent contre le prix de électricité sont arrêtés ? ", s’est interrogé ce vendredi Seydi Gassama venu assister à la marche de la Coalition Ñoo Lank.



Le défenseur des droits humains exige la libération immédiate et sans condition de l'activiste Guy Marius Sagna, du Docteur Babacar Diop et Compagnie.



Pour le représentant de la société civile du jour , l'arrestation de ces manifestants est injustice et arbitraire. Il s'offusque de la promesse électorale du candidat de Benno Bokk Yaakar, Macky Sall. « Il nous avait promis que le prix de l’électricité sera revue à la baisse, une fois élu. Donc nous refusons cette hausse.