Marche de ce vendredi: depuis la prison, Dr Babacar Diop lance un appel aux Sénégalais

Cela fait maintenant deux semaines que l'activiste Guy Marius Sagna, le Docteur Babacar Diop et Cie sont en prison, suite à leur marche contre la hausse du prix de l’électricité devant les grilles du palais présidentiel.



Depuis la prison, Dr Babacar Diop par ailleurs le secrétaire général du mouvement Force Démocratique Sénégalais (FDS) adresse un message à ces concitoyens. Et celui ci est de prendre part massivement à la marche organisée, ce vendredi 13 décembre 2019 à la place de la Nation, par les forces citoyennes et politiques regroupés dans la plateforme "Noo Lank " .



Pour le leader des FDS, « cela doit être le point de départ pour la restauration de l'Etat de droit, pour la restauration de l'Etat de droit au Sénégal. Je vous invite à y participer massivement pour protéger vos droits », lance t-il.



Satisfait de constater qu’ils ne sont pas seuls dans le combat qui leur a valu « d'être pris en otage », Dr Babacar Diop réaffirme sa volonté et sa détermination à se battre. « Soyez rassurés de notre aptitude et de notre engagement à faire face, avec dignité, à l'épreuve à laquelle nous sommes présentement soumis », a-t-il laissé entendre dans une note.