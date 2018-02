Marche de l’opposition : «Le recul démocratique est terrible», selon Amsatou Sow Sidibé

De nombreux Sénégalais étaient venus participer à la marche que l’Initiative pour des élections démocratiques (IED) a organisée ce vendredi. Beaucoup de leaders de l’opposition étaient présents pour manifester leur mécontentement face au régime du Président Macky Sall. C’est le cas d’Amsatou Sow Sidibé qui dit être là pour libérer le Sénégal.



«Nous sommes là pour demander la libération du peuple sénégalais. Nous vivons l’esclavage dans notre propre pays et nous disons non à ça en commençant par la question des cartes nationales d’identité », a-t-elle fait savoir.



Avant d'indiquer que : « le recul démocratique est terrible » et c’est pourquoi « l’opposition a posé aujourd’hui un acte extraordinaire, un acte de contrôle et de validation de l’option du régime actuel ».

Après avoir reconnu que le : « Le régime a été élu démocratiquement », elle exige un « contrôle et une évaluation de ce que le régime a fait depuis qu’il (Macky Sall) est au pouvoir ».



Le professeur de droit a par ailleurs réclamé la distribution des cartes d'électeurs et des élections transparentes : «Nous voulons etre identifiés par nous-même et par le pays. Nous voulons une existence juridique avec les Cartes nationales d’identité. Nous voulons des élections transparentes, des élections démocratiques qui respectent les règles du jeu. Non aux élections avec Dialgati (sabotage) ».