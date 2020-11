Marche des Libertés: les policiers français fracassent le visage d’un photojournaliste syrien

Le photojournaliste syrien Ameer Al-Halbi, 24 ans, a dû être transporté à l’hôpital alors qu’il couvrait la “Marche des Libertés” place de la Bastille, le 28 novembre à Paris. Il avait dans un premier temps été pris en charge par des Street Medics.



Il a eu le nez cassé et a été blessé à l'arcade sourcilière après avoir reçu des coups de matraque en plein visage de la part d’un policier. Originaire d'Alep, @ameer_alhalbi a quitté la Syrie il y a un peu plus de trois ans pour venir se réfugier et étudier la photographie en France. Reporters sans frontières a dénoncé des “violences policières inacceptables”.