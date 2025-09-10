Marché des titres publics : Dakar vise 330 milliards FCFA en 2025

Le Sénégal prévoit de lever 330 milliards FCFA sur le Marché des Titres publics de l’UEMOA en 2025, confirmant son dynamisme financier. Ce montant, le plus élevé du calendrier prévisionnel publié par Umoa-Titres, place Dakar en tête des huit pays de l’Union, a-t-on appris du journal économique Le Marché.finance.
Sur cette enveloppe, 130 milliards FCFA seront mobilisés à travers des Bons Assimilables du Trésor (BAT) pour répondre aux besoins de court terme. Les 200 milliards restants proviendront d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT), qui offrent des maturités plus longues et permettent de stabiliser la structure de la dette, précise la source.
Selon cette dernière, ce choix traduit une stratégie prudente du Sénégal à savoir sécuriser des financements rapides tout en privilégiant l’allongement des échéances pour réduire la pression du refinancement.
Dans la même période, les États de l’UEMOA tablent sur un total de 1 300 milliards FCFA. Après le Sénégal, le Mali vise 270 milliards, le Burkina Faso 240 milliards, tandis que la Côte d’Ivoire et le Niger projettent chacun 180 milliards.
