PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Marche du Fdr de ce vendredi : le préfet autorise mais impose un changement d'itinéraire



Marche du Fdr de ce vendredi : le préfet autorise mais impose un changement d'itinéraire
Le préfet de Dakar a autorisé la marche organisée par les organisations de l'opposition, réunie autour du front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR).

Toutefois, l'autorité administrative a imposé une modification de l'itinéraire. Initialement, la marche devait s'étendre de l'avenue Khalifa Ababacar Sy jusqu'au terminus de Liberté 5. Cependant, l'itinéraire retenu par le préfet contraint les manifestants à partir de Score Liberté 1 à 15 heures pour prendre fin au Rond-point Jet d’eau, à 18 heures.
 
Vendredi 31 Octobre 2025 - 12:51


