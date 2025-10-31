Marche du Fdr de ce vendredi : le préfet autorise mais impose un changement d'itinéraire

Le préfet de Dakar a autorisé la marche organisée par les organisations de l'opposition, réunie autour du front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR).



Toutefois, l'autorité administrative a imposé une modification de l'itinéraire. Initialement, la marche devait s'étendre de l'avenue Khalifa Ababacar Sy jusqu'au terminus de Liberté 5. Cependant, l'itinéraire retenu par le préfet contraint les manifestants à partir de Score Liberté 1 à 15 heures pour prendre fin au Rond-point Jet d’eau, à 18 heures.

