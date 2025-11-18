Marché financier : Abdoulaye Diouf Sarr alerte sur la dérive économique du Sénégal



Le marché financier ne connaît ni système ni anti-système. Il se moque des discours, des slogans et des postures. Il ne répond qu’à une chose : la rationalité économique.

Et cette rationalité dit une vérité simple : si le gouvernement n’a pas réussi à stabiliser notre notation souveraine, ni à convaincre le FMI, alors le Sénégal marche vers une issue inévitable. Quand les marchés doutent, ils sanctionnent. Quand les institutions s’interrogent, elles resserrent les conditions. Et quand un pays laisse la situation se dégrader, il finit toujours par restructurer… mais sous la contrainte.

Nous n’en sommes pas encore là. Mais nous y allons tout droit si rien ne change.

Restructurer par choix, c’est préserver la souveraineté financière.

Restructurer sous pression, c’est négocier les mains liées.

Le temps des discours est passé. Le temps des décisions est arrivé.

Abdoulaye Diouf Sarr

L’ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr s’est exprimé sur la conjoncture économique du Sénégal. Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, il rappelle que “le marché financier ne se nourrit ni de discours ni de slogans”. Selon lui, tout pays qui laisse sa situation se détériorer “finit par restructurer sous la contrainte”.Ci dessous l'intégralité de son texte :L’expert en finance appelle ainsi les autorités à prendre des mesures urgentes.