Marché national : l'ARM condamnée à verser 88,6 millions FCFA à la SEMIG

Le Tribunal de commerce de Dakar a rendu son verdict dans le conflit opposant la Société d’Exploitation du Marché national de la Gare des gros porteurs (SEMIG SA) à l’Agence de Régulation du Marché (ARM). Saisi par la SEMIG, représentée par Maître Soumaré, le tribunal a rejeté la demande principale d’expulsion de l’ARM du site, mais a condamné cette dernière à payer 88,6 millions de FCFA à la société plaignante.
Le différend trouve son origine dans un contrat de partenariat de cinq ans signé entre les deux parties le 9 novembre 2021. Aux termes de cet accord, l’ARM était autorisée à construire et à exploiter un hangar de stockage d’oignons, dénommé « centre U », sur le terre-plein du Marché d’intérêt national.
Cet ambitieux projet visait principalement à réduire les pertes post-récolte alors estimées entre 20 et 30 % et à sécuriser l’approvisionnement du marché pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Initialement salué comme une avancée dans la mutualisation des efforts entre entités publiques, le partenariat a pourtant dégénéré moins de deux ans après sa signature. Les deux parties se sont mutuellement reproché des manquements dans la gestion financière et des défaillances dans l’exécution du contrat.
Face à cette impasse, la SEMIG avait saisi la justice pour réclamer à la fois l’expulsion de l’ARM du site et le règlement de créances financières.
Si le tribunal a rejeté la demande d’expulsion, il a en revanche donné partiellement raison à la SEMIG sur le volet financier. Le juge a ainsi condamné l’ARM à lui payer la somme de 88,6 millions de FCFA. Selon le journal Les Echos, l’Agence de Régulation du marché dispose encore de voies de recours pour contester cette décision.
