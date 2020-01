#MarcheNooLank - Les barricades de la police mettent en la colère des habitants de Médina et Plateau (Vidéo)

Des habitants de la Médina et de Dakar Plateau ont failli en venir aux mains avec la police. N'eût été l'intervention de Aliou Sané et de Thiatt de Y'en a Marre, la situation aurait pu dégénérer.

Ces habitants, qui ont prix part à la manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, voulaient regagner leurs domiciles respectifs à la fin de la marche. Il se trouve que la police, qui a barré la voix menant vers le Palais, n'a pas accepté de lever les barrages. Un acte qui a provoqué la colère de ces manifestants. Il fallait que deux responsables du collectif, Aliou Sané et le rappeur Thiatt interviennent pour calmer la situation, devant les yeux du préfet et du sous-préfet de Dakar. Finalement la police a accepté de les laisser passer à la suite d'une négociation.