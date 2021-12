Marée noire à l'île Maurice en 2020: 20 mois de prison pour le capitaine du navire et son second

Le capitaine et le second du MW Wakashio, navire dont l'échouage avait provoqué en 2020 la pire marée noire jamais connue sur les côtes de l'île Maurice, ont été condamnés lundi à 20 mois de prison, a-t-on appris auprès du tribunal qui les a jugés. « La cour a pris en considération le fait que les deux accusés ont plaidé coupables et ont présenté des excuses. La sentence prononcée est de 20 mois de prison », a affirmé la juge Ida Dookhy Rambarrun. Le vraquier japonais s'est échoué le 25 juillet 2020 sur un récif corallien au sud-est de l'île Maurice, relâchant plus de 1 000 tonnes de fioul dans ses eaux cristallines.