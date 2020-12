Marion Diop et les deux enfants de Pape Bouba reçus au Palais

La veuve de Pape Bouba Diop, et ses deux enfants ont été reçus ce mercredi 9 novembre au Palais par le chef de l’Etat Macky Sall. La famille du défunt international sénégalais a été conduite par le ministre des Sports Matar Ba.



À sa sortie d’audience, Marion Diop a confié à la chaîne publique nationale tout son soulagement celui de ses enfants de savoir combien Pape Bouba Diop comptait pour le Sénégal. Elle a remercié le président de la République d’avoir tout fait de Lens à Dakar pour faciliter le rapatriement et les obsèques de son mari.



« On ne pensait que mon mari allait avoir autant d’honneur. Le président de la République nous a aidés du début, en partant de Lens où nous habitions, il a tout géré de a à z. C’était vraiment énorme. Cela fait plaisir », a-t-elle déclaré sur la RTS.



« Cela nous a fait bien de voir que le peuple souffre avec nous »



L’épouse du meilleur buteur du Sénégal en Coupe du monde affirme que la vague de sympathie déclenchée par le décès de son époux a aidé la famille à accuser le coup. Même si la douleur est toujours présente.

« C’est touchant et cela nous a aidés à moins souffrir. Quand on est arrivé ici, nous étions dans une souffrance énorme, nous avons toujours mal mais comme le peuple a mal aussi, tout le monde a mal, cela nous fait du bien de savoir que nous ne sommes pas seuls, et qu’il était autant aimé. Ça nous touche de savoir que tout le peuple est derrière lui », se réjouit-elle.



Décédé le 29 novembre dernier à Lens des suites d’une longue maladie, Pape Bouba Diop a été enterré samedi 4 décembre au cimetière du quartier Dagnou de Rufisque. Ce après avoir été élevé au grade du Chevalier de l’Ordre national du Lion par le chef de l’Etat.