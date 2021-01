Maroc: Ancien de l'OM, le "doyen" Laarbi_Chicha est décédé à l'âge de 86 ans

Le football marocain est en deuil, le doyen des internationaux marocains #Laarbi_Chicha nous a quittés ce dimanche. Il a commencé sa carrière à l’ #US_marocaine avant de rejoindre le #RAC, en 🇫🇷 il a porté les couleurs de l’ @OM_Officiel de @RCSA et du @RedStarFC #Maroc pic.twitter.com/SDLRh5KZUL

Le football marocain est en deuil. Le doyen des internationaux marocains Laarbi_Chicha est décédé, dimanche 3 janvier 2021 à l’âge de 86 ans, a annoncé la Fondation Mohammed VI des champions sportifs sur son compte Tweeter.Il a commencé sa carrière avec l’Union sportive marocaine et le Racing Casablanca, il avait rejoint la France où il a notamment défendu les couleurs de l’Olympique de Marseille entre 1955 et 1959 (35 matchs joués et 10 buts), ainsi que du Red Star et de Strasbourg.