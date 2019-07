Maroc: dans son discours, Mohammed VI reconnaît des «inégalités»

De son palais à Tétouan, le roi Mohammed VI s'est donc adressé à toute la nation marocaine. Un discours retransmis à la radio et la télévision nationale qui dresse le bilan sur ses vingt années de règne, mais surtout un discours sur l'avenir du Maroc.



Le souverain a d'abord reconnu les manques et « l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d'une partie des citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales ».



Mais le monarque a surtout promis de nouvelles étapes : développement économique, poursuite des grands chantiers dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement ou le système fiscal.



Enfin, une annonce : celle d'un remaniement gouvernemental à l'horizon de la rentrée prochaine. Mohammed VI a chargé le chef du gouvernement de lui soumettre des propositions pour renouveler et enrichir les postes de responsabilités tant au sein du gouvernement que dans l'administration.