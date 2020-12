Maroc: le roi Mohammed VI reçoit une délégation diplomatique israélo-américaine

Après l'atterrissage historique du tout premier vol direct entre Israël et le Maroc, un moment de recueillement au sein du tombeau royal, où reposent les défunts souverains Mohammed V et Hassan II, deux figures très populaires en Israël, la délégation a ensuite été reçue par le roi Mohammed VI au Palais royal de Rabat. Un moment très attendu.



Le roi a reçu Jared Kushner, Meir Ben-Shabbat, conseiller à la Sécurité nationale de l’État d’Israël et Avraham Joel Berkowitz, assistant spécial de Donald Trump. Le souverain marocain a félicité Jared Kushner pour le travail accompli depuis sa visite au Maroc, en 2018, qui a permis « de réaliser ce tournant historique en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et ce développement prometteur pour la paix au Moyen-Orient ».



Une déclaration conjointe tripartite a ensuite été signée, où les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine au Sahara et où le Maroc s'engage à reprendre ses relations avec Israël.



Le royaume va donc autoriser les vols directs entre le Maroc et Israël mais aussi rouvrir les bureaux de liaison entre Rabat et Tel-Aviv, au cours des quinze prochains jours. Plusieurs accords ont aussi été ratifiés entre les deux pays, ils concernent essentiellement la coopération économique, sécuritaire, technologique ou encore agricole.