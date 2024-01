Maroc : les excuses touchantes d'Hakimi après son penalty raté

Achraf Hakimi, le latéral droit du Maroc s'est exprimé sur ses réseaux sociaux après l'élimination du Maroc et son penalty raté en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.



Une soirée dont il se rappelera longtemps, mais pas pour les bonnes raisons. Achraf Hakimi avait l'occasion de devenir le héros de tout un peuple. Alors que le Maroc était mené 1-0 dans son 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Afrique du Sud, le latéral marocain a pris la responsabilité de tirer le penalty qui pouvait amener les « Lions » de l'Atlas aux prolongations, mais il a envoyé sa tentative sur la barre.



Les Sud-Africains ont fini par l'emporter 2-0 pour éliminer les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde.



"J'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe"

Au lendemain de cet échec, il a tenu à s'exprimer sur ses réseaux sociaux en présentant ses excuses :"Aujourd'hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m'excuser pour le penalty, j'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite ! Insha’Allah Dima Maghrib ! Et bonne chance à l'équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition."