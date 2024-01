Mary Teuw Niane: "nous sommes tombés des nues en identifiant mon nom parmi les parrains non identifiés"

Le candidat recalé à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Mary Teuw Niane, a tenu ce mercredi, une conférence de presse pour mettre à la disposition des médias des informations qui démontreraient les traitements inappropriés du dossier de sa candidature.



« Depuis plus de 20 ans, je vote sans discontinuité aux élections présidentielles, législatives et locales. Toutes les informations que je vous donnerai sont tirées des documents délivrés par le Conseil constitutionnel et qui nous ont été remis. Le premier document est le récépissé de dépôt déclaration de candidature signé par notre mandataire et le chef de greffe du Conseil constitutionnel, le deuxième document est le plan du résultat de vérification des parrainages », a déclaré M. Niane.



A en croire l'ancien ministre, ces deux documents officiels montrent les différences notables qui lui ont conduit à établir par l’huissier de justice, un procès-verbal et de saisir l’avocat "que nous remercions pour défendre notre déclaration signée et déposée par notre mandataire. Ils donnent ainsi une répartition complètement différente de parrains par région".



« (…) Il y a des réductions impossibles à justifier s’il y a pas de changement ou de manipulation de la clé Usb. C’est pourquoi j’affirme haut et fort qu’il y a eu manipulation ou remplacement de notre clé par une autre qui ne nous appartient pas », a-t-il notamment souligné.



Dans nos investigations, ajoute-t-il, « nous sommes tombés des nues en identifiant mon nom parmi les parrains non identifiés au fichier général des électeurs. Nous avons vérifié que nos données personnelles demandées de ma Carte d’identité sont correctes. Il est donc impossible que je ne vois pas mon nom dans le fichier électoral pour plusieurs raisons. La première la plus proche est que ma coordonnatrice nationale de parrainage a reçu les fiches de parrainage et mon mandataire a pu déposer ma caution à la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc). Ces deux opérations seraient impossibles, si je n’étais pas dans le fichier électoral ».



Mary Teuw Niane appelle ainsi le Conseil constitutionnel à examiner tous les recours pour rétablir les différents candidats dans leur droit, espérant que notre réclamation trouvera une suite favorable