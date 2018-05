Mass Thiam nommé nouveau DG de Tigo

Réputé très proche de Yerim Sow, l'un des trois actionnaires qui ont acheté Tigo au groupe Millicom, Mass Thiam était jusqu'ici, le Président du Conseil d'administration de Teyliom Logistics du groupe Teyliom. L'homme est doté d'une expérience de plus d'une vingtaine d'années dans plusieurs domaines et est diplômé de HEC (Hautes études commerciales) de Montreal.



Yerim Sow, qui est le nouveau président du Conseil d'administration de Tigo a tracé au nouveau DG des objectifs précis. Notamment, positionner Tigo "comme un acteur majeur dans la création d'un écosystème numérique national pour le plus grand bénéfice des clients et aussi du Sénégal".



Pour sa part, Mass Thiam compte sur "une politique d'investissement agressive associée à des actions de rupture conduites par des équipes compétentes, talentueuses et motivées". Il s'est fixé pour objectif ultime de démocratiser l'accès aux services Tigo à tout moment et pour tous les clients.

A noter que Tigo est le deuxième opérateur sénégalais dans le secteur de la téléphonie mobile et celui de l'internet derrière Orange