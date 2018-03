Match Génération-Foot vs RS Berkane : Olivier Perrin lance un coup de gueule

Le tirage des 16ème de finale de la Coupe CAF s’est déroulé ce mercredi. Génération-Foot fera face à RS Berkane du Maroc. Le match aller se déroulera à Dakar le 6, 7 ou le 8 avril et celui du retour au Maroc le 17 ou le 18 du même mois.



Après, le tirage, le coach de Génération-Foot a lancé un coup de gueule à l’endroit des Sénégalais. «Qu’on arrête de nous mettre la pression », s’est énervé le coach français de Génération-Foot mercredi, à l’occasion du match retard de la 13èmejournée de la Ligue 1 sénégalaise entre son équipe et l’AS Douane. Match que les douaniers ont remporté sur le score de (2-0) et infligé ainsi à GF, sa première défaite de la saison à domicile.



Selon Perrin « Ca va être compliqué contre RS Berkane parce que nous avons des blessés. Il va falloir récupérer tout le monde. Remettre en forme nos jeunes comme Dia Ndiaye et Cheikh Sabaly, qui ont beaucoup joué.



Sur la question à savoir si Génération-Foot va jouer contre RS Berkane, qui avait éliminé Mbour PC en tour préliminaire, pour prendre la revanche de Mbour PC, Olivier Perrin répond qu’ «on va jouer pour Génération-Foot, pour essayer de gagner un match de football».



Le club marocain est inconnu des dirigeants du club de Déni Biram Ndao. « Je ne connais pas l’adversaire, mais dès demain (aujourd’hui, jeudi 22 mars 2018), j’aurais quelques vidéos rapidement. Mais, mon problème, c’est GF », a indiqué le technicien.



Par ailleurs, il a clairement fixé ses objectifs cette année : «J’ai mes objectifs et le premier, c’est le championnat. Ensuite, nous ferons le maximum pour passer en Coupe CAF. Et pour la Coupe du Sénégal, on va faire jouer les jeunes comme on a fait contre Wallydane de Thiès (match que GF avait remporté sur la marque de (4-0) », a-t-il conclu.



Source:Stades