Match Sénégal–Mauritanie : la FSF et la SOGIP s’accordent sur les modalités d’organisation

Dans un communiqué conjoint, la FSF et la SOGIP ont souligné que les “discussions, menées dans un esprit de partenariat constructif, ont permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté commune de consolider une coopération durable et transparente, fondée sur le respect des procédures, la préservation du patrimoine sportif national et la réussite des événements accueillis sur le site”.

Au terme de la réunion, le communiqué renseigne que les “deux structures se sont félicitées du caractère fructueux des échanges” et ont réaffirmé leur “engagement conjoint à œuvrer pour le rayonnement du football sénégalais et la valorisation des infrastructures publiques”.

Dans le cadre de la préparation du match opposant le Sénégal à la Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et la Société de Gestion des Infrastructures Publiques (SOGIP SA) se sont réunies ce samedi afin d’échanger sur les “modalités d'organisation de ladite rencontre et, plus largement, sur les conditions de mise à disposition du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio:.