Match des U23 : Les Olympiques battent le Maroc (1-0)

Les « Lions » Olympiques ont battu ce vendredi à Dakar le Maroc sur la marque (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Cheikh Tidiane Sidibé sur coup franc, à la 27e minute de jeu.



A la fin du match, Joseph Koto, coach des Olympique s'est dit satisfait de ses poulains et content d’avoir joué ce match amical. Et concernant la sélection de ses joueurs, Koto n’écarte pas de pêcher dans les "Navétanes" (championnats populaires organisé dans tout le pays pendant les vacances) pourvu que ce dernier soit bon.



Contrairement, à Joseph Koto, le coach marocain, Wotte Mark Christian, lui n'est pas très content du comportement de ses attaquants, qui selon lui, ont vendangé beaucoup d’occasions de but. Il n’est également pas satisfait du corps arbitral (composé d'un trio sénégalais) qu’il juge partisan.



Les deux équipes doivent encore jouer un autre match ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor.