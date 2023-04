Match nul face à Jaraaf: l'US Gorée dénonce un "mauvais arbitrage"

Dans le cadre de la 18e journée de la ligue 1 sénégalaise, les deux clubs dakarois Jaraaf et l'Us Gorée se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. "Un mauvais arbitrage serait à l'origine de ce résultat" selon Moussa Diatta de l'Us Gorée.



"À la première période on avait la balle de break deux fois, l'arbitre a refusé de nous sifflé le penalty qui étaient très visible. Là aussi c'est discutable" a dénoncé M Diatta coach de l'Us Gorée.



Avant de solliciter la vigilance des maîtres du terrain. "À l'avenir, que les arbitres essaient de voir. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils nous fassent un tour pareil. Ça doit être la 3e ou 4e fois. Certes, on a une équipe très organisée, très disciplinée, mais à l'avenir il va falloir que ça cesse", a-t-il dit.