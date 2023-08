Match retour Éliminatoires CAN 2023: le Sénégal se rendre finalement au Rwanda… avec son équipe Espoir

Après avoir contesté la décision des dirigeants du Rwanda de jouer le match retour chez eux, les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football ont finalement décidé de se plier. Pour la sixième et dernière journée des Éliminatoires CAN 2023, l’équipe nationale du Sénégal se rendre bel et bien au Rwanda pour la disputer. Mais ce sera avec l’Equipe Espoir dirigée par les sélectionneurs Malick Daf et Pape Thiaw



« La Fédération Sénégalaise de Football informe le public qu'après échanges avec les autorités de la CAF et dans un souci de dépassement, son équipe nationale se déplacera finalement au Stade de Huye au Rwanda pour jouer la sixième journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 », peut-on lire dans leur communiqué publié ce mardi.



Lequel communiqué souligne: « L’équipe nationale qui sera dirigée par les coaches Malick Daf et Pape Bouna Thiaw quittera Dakar le 06 septembre 2023 pour affronter l'équipe du Rwanda le 09 septembre 2023 ».