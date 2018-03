Match retour vs Horoya AC : Génération Foot va envoyer ses jardiniers s’occuper de la pelouse du stade LSS

« Nous voulons disposer d’une aire de jeu (en bon état) et cela nécessite un bon investissement et une bonne prise en charge du gazon du stade Léopold S. Senghor, qui abrite ce dimanche un combat de lutte », a souligné son président Mady Touré.

« Avec l’accord des autorités du stade, nous allons mettre la main à la pâte et amener les jardiniers s’en occuper de lundi à vendredi », a ajouté le président de Génération Foot.

Au-delà de Génération Foot, « c’est l’ensemble du football sénégalais qui a besoin d’un club en phase des poules de cette compétition », a estimé Mady Touré.

Génération Foot, championne du Sénégal en titre, avait été battu (1-2) lors de la manche aller jouée à Conakry., mais peut se qualifier pour la phase de poules de la Ligue africaine des champions en cas de succès par 1-0 sur son adversaire.

Depuis 2004 avec l’élimination de la Jeanne d’Arc de Dakar en demi-finale de la Ligue africaine des champions, aucun club sénégalais ne s’est plus qualifié pour la phase des poules de la compétition africaine.

Dans ce sens, le président de Génération Foot a salué la posture des autorités du football national (la Fédération et de la Ligue sénégalaise de football professionnel) qui n’ont selon lui ménagé aucun effort lors de la manche aller jouée à Conakry.

« Le président Abdoulaye Sow (2-ème vice-président de la Fédération) nous a fait l’insigne honneur de faire le déplacement jusqu’en Guinée », a relevé le président de Génération Foot.

De manière générale, les autorités chargés de ce secteur « ne ménagent actuellement aucun effort pour que le football national de club atteigne le top 16 africain », a indiqué le président de Génération Foot, appelant à l’union sacrée pour pousser les ’’académiciens’’ à la victoire, samedi prochain.

Source : Aps