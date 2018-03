Matchs amicaux : L’Amérique du Sud bat l’Europe (5-0)

Le football sud-américain est en forme. L'Uruguay, le Brésil, l'Argentine, la Colombie et le Pérou ont démontré aux sélections européennes qu'ils feront tout sauf de la figuration en Russie dans quelques semaines. En effet, à l'exception de la Colombie, ces pays se sont tous imposés avec aisance et sans encaisser de but.L'Uruguay est venu à bout de la République Tchèque sur le score de 2 buts à 0 avec des réalisations de Luis Suárez et Cavani. Les Uruguayens ont a priori affronté l'équipe la plus faible de toutes et ont validé avec brio leur ticket pour la finale de Coupe de Chine.De son côté, le Brésil a démontré qu'il n'avait pas nécessairement besoin de Neymar. La 'Canarinha' a fait plier le pays hôte du Mondial, la Russie et a mis en garde tous ses adversaires. Les hommes de Tite continuent de prouver que peu d'adversaires peuvent freiner leur arsenal offensif. Ils sont par ailleurs plus solides que jamais en défense.L'Argentine a eu un tout petit peu plus de mal à vaincre l'Italie à l'Etihad Stadiym. Banega et Lanzini ont marqué les buts de la victoire dans les 15 dernières minutes du match et enfoncé encore plus l''Azzurra'. Sans Messi, Sampaoli a pris de bonne note des bonnes intentions des siens.La Colombie a pour sa part réussi l'une des plus grandes performances de la journée. Elle a donné "une leçon d'agressivité" à l'équipe de France, comme l'a souligné Didier Deschamps après le match après avoir renversé un score de 2-0 dans les instants finaux de la rencontre. Avec Falcao, James, Mina, Davinson... cela pourrait être l'année des 'cafeteros'.Enfin, la sélection péruvienne a montré qu'elle aborderait le prochain Mondial avec une grosse envie, 33 ans après sa dernière apparition dans la compétition internationale. Elle a battu une Croatie qui, malgré un onze titulaire de gala, est tombée dans les filets de Ricardo Gareca. Modric et Rakitic n'ont pu contenir la fougue du Pérou.Voici les résultats des matches :Uruguay 2-0 République TchèqueRussie 0-3 BrésilArgentine 2-0 ItalieFrance 2-3 ColombiePérou 2-0 CroatieSource: Besoccer