Matchs amicaux contre Brésil et Kenya : Krépin Diatta forfait, Pape Thiaw donne les raisons

Le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, Krépin Diatta, sera absent pour les deux prochains matches amicaux des Lions. Il ne pourra participer à la rencontre contre le Brésil, prévue le 15 novembre, ni à celle face au Kenya, programmée le 18 novembre.
La raison de son forfait est médicale. Selon le sélectionneur, l'international a subi un choc lors de son dernier match avec son club. « On sait tous que sur son dernier match, il a pris un coup, parfois il voit flou. La durée d'indisponibilité est estimée entre 15 et 20 jours. J'ai préféré le laisser tranquille. J'en ai discuté avec son staff médical », a-t-il souligné.
Cette décision, prise par précaution en concertation avec les médecins, vise à permettre au joueur de récupérer pleinement.
La raison de son forfait est médicale. Selon le sélectionneur, l'international a subi un choc lors de son dernier match avec son club. « On sait tous que sur son dernier match, il a pris un coup, parfois il voit flou. La durée d'indisponibilité est estimée entre 15 et 20 jours. J'ai préféré le laisser tranquille. J'en ai discuté avec son staff médical », a-t-il souligné.
Cette décision, prise par précaution en concertation avec les médecins, vise à permettre au joueur de récupérer pleinement.
Autres articles
-
Matchs amicaux Sénégal Vs Brésil et Sénégal Vs Kenya : Voici la liste des joueurs convoqués (Document)
-
🔴EN DIRECT_ Matchs amicaux contre Brésil et Kenya : Suivez la publication de la liste des "Lions" convoqués
-
Dernière minute : le lutteur Reug Reug victime d'un grave accident de voiture
-
FC Barcelone : la mise au point musclée et insolente de Lamine Yamal
-
Ligue des Champions, OM : l’immense colère de Medhi Benatia !