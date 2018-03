Matchs amicaux du mois de mars : Puma livre le 1er lot d’équipements composé de 2 000 pièces

Pour les deux rencontres amicales des « Lions » de ce mois de mars, l’équipementier allemand, Puma a livré ce mardi aux autorités du football sénégalais le premier lot d’équipements composé de 2 000 pièces.

«On a fait un travail de préparation avec la Fédération pour la dotation du regroupement par rapport à l’entrainement et aux jours de matchs. On n’a pas encore eu de retour de la part des fédéraux par rapport aux matériels, donc, on attend. De toute façon, on attend un feed-back positif ou négatif », a indiqué Bruno Meier, le manager Sports Marketing de Puma.



Il ajoute : « On a convoyé 2 000 pièces, mais ce n’est que pour le regroupement de mars. Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi les équipes de jeunes et, au fur et à mesure, on va envoyer les lots à Dakar pour préparer la Coupe du Monde ».



Par ailleurs, le manager se réjouit d’habiller les « Lions » qui sont classés 2ème en Afrique et 27ème au monde dans le dernier classement Fifa du mois de février et qui comptent dans leur groupe le 2e meilleur joueur africain du moment. « Sadio Mané est un top joueur. Pour nous, avoir un des trois meilleurs joueurs africains au monde dans l’équipe de Puma est toujours porteur. L’équipe du Sénégal est très homogène, avec beaucoup de talents. On est content de faire partie de leur histoire, et on attend d’eux qu’ils fassent une bonne Coupe du Monde ».

Source: Stades