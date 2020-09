Matchs amicaux: le Sénégal affronte le Maroc et la Mauritanie les 9 et 13 octobre prochains

La Fédération Sénégalaise de Football (FST) a officialisé lundi, la tenue de deux matches amicaux sur la fenêtre FIFA du mois d'octobre. Ainsi, les "Lions" seront opposés au Maroc le 9 octobre prochain, à Rabat.



La seconde rencontre aura lieu au Sénégal entre les poulains du sélectionneur Aliou Cissé et l'équipe de la Mauritanie, le 13 octobre prochain au stade Lat Dior de Thiès. Des matchs qui se joueront tous deux à 19 h et à huis clos pour préserver la santé des acteurs concernés.



À noter qu'au mois de novembre, le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.