Matchs de préparation des "Lions" pour le Mondial : Amdy Faye très déçu de la qualité des équipes choisies par la Fédé

Depuis mardi passé, la Fédération a dévoilé la feuille de route de l’équipe nationale du Sénégal en vue de la Coupe du Monde. Le Sénégal connait désormais les adversaires avec qui il va affronter en match amical. Ce qui permet à certains observateurs de juger la qualité des adversaires des «Lions » lors des matchs amicaux.

« Par rapport aux adversaires, on pouvait trouver mieux que ça. Il ne faut pas oublier qu’à chaque fois, ils nous saoulent avec le 'Sénégal premier de la FIFA' et aujourd’hui on n’arrive même pas à trouver des matchs de haut de gamme », a indiqué Amdy Faye sur les ondes de la RFM.

Selon lui, «Le Sénégal a trouvé encore sa feuille de route pour juste montrer aux Sénégalais qu’on a ces matchs amicaux là. Qu’on en trouve, c’est bien mais qu’on ne joue pas chez nous, moi je trouve que c’est vraiment dommage pour la Fédération ».



De Touba où il réside désormais, Amdy Faye ajoute : « Je ne sais pas pourquoi on n’a pas essayé de jouer au moins ici au Sénégal pour montrer aux Sénégalais qu’on a une équipe et qu'on partira avec cette équipe et que tous les vieux, petits, filles comme garçons puissent bénir cette équipe-là, c’est dommage ».