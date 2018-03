Matuidi égratigne le PSG

Après avoir été retenu de justesse par Nasser Al-Khelaïfi un an plus tôt, l’international français a donc décidé, l’été dernier, de franchir le pas en rejoignant la Juventus Turin, bien décidé à découvrir de nouvelles choses.



Et à l’en croire, l’ancien Stéphanois a été servi. Interrogé dans les colonnes du Figaro, le natif de Toulouse a certes affirmé refuser de se livrer au petit jeu des comparaisons, ne goûtant pas l’exercice, ses propos ne laissent guère de place au doute. Car Blaise Matuidi a beau avoir été sous les ordres de Carlo Ancelotti puis de Laurent Blanc et enfin d’Unai Emery au PSG, c’est bien à la Juventus Turin qu’il a appris à travailler, assure-t-il.



"Je me suis forcé à bosser, enfin on m’a plutôt forcé au début et après je m’y suis mis, j’étais obligé. Ici, j’ai appris le goût du travail au quotidien, a-t-il ainsi raconté. J’arrive parfois le matin très tôt et je rentre chez moi pas avant 16 heures et ça, je n’en avais pas l’habitude. C’est un changement de manière de travailler et c’est ce qui fait que vous me trouvez encore plus jeune." Des propos forcément guère flatteurs pour son ancien club. Blaise Matuidi est néanmoins confiant pour l’avenir du club de la capitale.



"Je ne suis pas du tout inquiet sur la progression du PSG dans les années à venir. Ils ont des joueurs de grande qualité qui peuvent remporter le Ballon d’or, il faut juste un peu de temps et de patience", a-t-il en effet indiqué.



​sports.fr