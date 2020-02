Mauritanie: quelle place pour le français à l'Assemblée nationale?

En Mauritanie, le statut du français dans l'Hémicycle fait toujours débat. L'arrêt de la traduction en français au profit des langues nationales du pays est notamment critiqué par le Rassemblement des forces démocratiques (RFD). Le parti d'opposition dénonce une mesure démagogique préparée dans la précipitation et demande son annulation pure et simple. Du coup, les interprètes arabes-français de l'Assemblée espèrent pouvoir bientôt reprendre du service.



Sid'Ahmed Ould Saleh, le directeur de la législation de l'Assemblée rappelle que l'arrêt de la traduction en français est une décision technique, liée à la mise en place de la traduction dans les langues nationales prévues par l'article 61 du règlement intérieur. Mais il se veut rassurant, les députés peuvent et pourront toujours s'exprimer en français.