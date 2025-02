Mauvaise nouvelle pour les occupants des alentours du stade Léopold S Senghor : le directeur annonce un déguerpissement imminent

Le directeur du 🏟️ stade Léopold Sédar Senghor, Youssoupha Sy, annonce le déguerpissement des occupants aux alentours du stade pour permettre l’aménagement d’un centre d’accueil et d’espaces de loisirs.



Le directeur du stade Léopold Sédar Senghor, Youssoupha Sy a dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, extrait d'une interview avec Taggatsn, annoncé le déguerpissement pour bientôt de l’occupation anarchique des alentours du stade pour des travaux. Les travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor visent à moderniser cette infrastructure emblématique afin de répondre aux normes internationales. L’installation d’une pelouse hybride ou naturelle répondant aux standards de la FIFA et l’amélioration des tribunes pour un meilleur confort et la mise en place de sièges numérotés sont en train d’être effectuées au niveau du stade.Le directeur a annoncé la mise en place d’un grand parking à l’extérieur du stade d’où le déguerpissement des occupants, qui répond aussi aux normes de la FIFA en matière d’homologation.Le parking extérieur du stade sera doté d’un centre d’accueil de haut niveau, qui sera érigé là-bas, avec deux terrains de football de gazon synthétique et une piscine loisir et un centre commercial en face de l’unité 26, annonce Youssoupha Sy.