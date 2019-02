Mbacké : Idrissa Seck s’engage sur les travaux de l'Université de Touba

L'opposant Idrissa Seck, 59 ans, s'est engagé mardi soir lors d'un meeting à Mbacké, à poursuivre les travaux de l'Université de Touba, une fois élu président de la République du Sénégal au soir du 24 février 2019, lors d'une campagne électorale. Le candidat est largement revenu sur son programme sur l'éducation religieuse, telle que voulue par Serigne Touba (Cheikh Ahmadou Bamba).



Idrissa Seck est convaincu qu’"Avec l'effervescence des jeunes, nous avons la capacité de développer le Sénégal". "Quand j'ai fait le tour du Sénégal pendant trois ans, le courage, la volonté et la croyance des jeunes en Serigne Touba, on peut développer le Sénégal et même l'Afrique", a déclaré Idrissa Seck devant des milliers de militants venus assister au meeting.



Plusieurs membres de la coalition "Idy 2019", que sont Malick Gackou, Pape Diop de Bokk Guis Guis, Mamadou Diop Decroix, Bougane Gueye, leaders de Guem Sa Bopp, ont pris part à ce grand meeting à Mbacké. Selon ces leaders, la victoire au premier tour est inévitable.