Mballing: sept pirogues en fibre de verre remises à des professionnels

Mardi, à Mballing (Département Mbour), le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye, a présidé une cérémonie de remise de sept embarcations en fibre de verre concomitamment avec l’inauguration d’une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de ces pirogues modernes.



Ces nouvelles pirogues en fibre de verre ont été acquises dans le cadre d’un financement de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) qui ambitionne d’accompagner l’Etat dans son programme de renouvellement du parc piroguier national estimé à 17 000 pirogues.



C’est dans ce cadre qu’un accord a été scellé avec une entreprise montée par des nationaux et qui est venue implanter à Mballing, un village de pêcheurs situé dans la périphérie de la commune de Mbour, une usine de fabrication d’embarcations en fibre de verre.



Au vu des avantages que présentent les pirogues en fibres de verre, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a demandé à la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) de faire le maximum possible pour que d’ici quelques années le parc soit complètement renouvelé.



«L’entreprise soutient que, d’ici deux ans, elle aura une capacité de fabrication de 1 000 pirogues par an. Or au Sénégal, le parc compte 17 000 pirogues, ce qui veut dire qu’il nous faudra 17 ans pour renouveler le parc. J’ai dit que l’entreprise, à travers son directeur, doit trouver les voies et moyens pour produire plus car les pêcheurs en ont besoin » a fait savoir Pape Sagna Mbaye, dont les propos sont rapportés par le correspondant du journal Le Témoin à Mbour.