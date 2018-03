Mbappé : « Neymar ? Il est comme un grand frère pour moi »

Le joueur français a évoqué cette relation avec l'ancien attaquant du FC Barcelone dans les colonnes de 'Four Four Two'.

« J'apprécie vraiment la relation que nous avons. Il est comme un grand frère pour moi. Lorsqu’une star comme lui vous accueille aussi chaleureusement qu'il m'a accueilli, c’est plus facile de s’adapter à sa nouvelle équipe ». A déclaré Mbappé, démentant ainsi les informations véhiculées par la presse ces derniers jours. Des informations laissant entendre que les relations amicales entre les deux hommes se détérioraient.

Il a ajouté : « Quand vous connaissez Neymar, il est complètement différent de l’image qu’il renvoie à la télévision. Il aime rire et faire des tas de blagues. Il a une vraie joie de vivre et s'entend avec tout le monde ».

«Nous sommes un peu différents dans notre façon de jouer, développe Mbappé. Il ne m'a pas donné beaucoup de conseils d'un point de vue footballistique. Mais il m'en a donnés beaucoup d'un point de vue mental et psychologique. », a poursuivi le jeune attaquant de 19 ans.

« Il m'a parlé de certaines erreurs qu'il a commises pour que je puisse éviter de faire les mêmes. C’est incroyable de jouer avec lui. Je n’ai pas vraiment besoin de le décrire, tout le monde peut voir à quoi cela ressemble. », a ajouté Mbappé, qui n'a cessé de couvrir d'éloges son coéquipier.

« J'espère que tout le monde réalise à quel point nous avons de la chance d'avoir un joueur comme lui dans notre championnat. Nous espérons tous qu’il va rester très longtemps et nous aider à gagner beaucoup de trophées. » a tonné un Mbappé qui a tenu à souligner les qualités footballistiques mais également humaines de Neymar.