Mbaye Diagne ne céde toujours pas sa 1ère place au classement des Top buteurs européens

Le lundi, c’est le classement des top buteurs européens ! Et cette semaine encore, c’est Mbaye Diagne qui fait la course en tête. Le goleador sénégalais s’est offert un nouveau doublé lors de la victoire de Kasimpasa face à Besiktas (4-1) en championnat ce week-end et caracole donc toujours seul en tête avec 20 réalisations en 17 matchs seulement. Parviendra-t-il à rester leader de ce classement jusqu’à la fin de la saison ? Rien n’est moins sûr...



Effectivement, Lionel Messi a trouvé son rythme de croisière. Avec un nouveau but ce week-end face au Celta, la star catalane affiche 15 buts au compteur, en autant de journées, puisqu’il a manqué quelques rencontres à cause d’une blessure.



C’est toujours le Néerlandais Luuk De Jong qui complète ce podium, bien qu’il n’ait pas été en mesure de faire trembler les filets avec le leader de l’Eredivisie ce week-end.



Le classement des meilleurs buteurs européens au 24/12/2018

1) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa/Sénégal) - 20 buts en 17 matches

2) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 15 buts en 15 matches

3) Luuk De Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 14 buts en 17 matches

4) Mbwana Samatta (25 ans/Genk/Tanzanie) - 14 buts en 19 rencontres

5) Kylian Mbappé (19 ans/Paris SG/France) - 13 buts en 12 matches

6) Fran Sol (26 ans/Willem II/Espagne) - 13 buts en 17 matches

7) Krzysztof Piątek (23 ans/Genoa/Pologne) - 13 buts en 17 matches

8) Abdenasser El Khayati (25 ans/ADO/Pays-Bas) - 12 buts en 16 matches

9) Nicolas Pépé (23 ans/Lille OSC/Côte d’Ivoire) - 12 buts en 19 matches

10) Luka Jovic (23 ans/Eintracht Francfort/Serbie) - 12 buts en 17 matches