Mbour : un sexagénaire condamné pour avoir agressé son ex-épouse

Un homme de 69 ans, Mademba B., a été condamné par le tribunal d’instance de Mbour à quatre mois de prison avec sursis pour « violences » sur son ex-épouse, plus de trente ans après leur divorce. Il devra également verser 100 000 F CFA à la victime au titre de dommages et intérêts.Les faits remontent au 20 septembre, lorsque Mademba B. s’est rendu chez sa fille malade, où se trouvait aussi son ex-épouse, Diary D., 60 ans, en compagnie de son nouveau mari. Pris d’une violente colère, il a frappé son ancienne conjointe avec une grosse chaîne et l’a menacée de mort, avant que le mari et les petits-enfants de la victime n’interviennent pour la secourir. La sexagénaire a ensuite déposé plainte et présenté un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours.À l’audience, l’accusé a tenté de minimiser les faits, expliquant qu’il avait été « provoqué » par son ex-femme alors qu’il préparait du thé. Mais Diary D. a rappelé que « Mademba s’est toujours illustré par une violence extrême » à son égard, montrant même ses cicatrices comme preuve de violences subies au fil des ans.