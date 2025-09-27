Mbour : un sexagénaire condamné pour avoir agressé son ex-épouse

Un homme de 69 ans, Mademba B., a été condamné par le tribunal d’instance de Mbour à quatre mois de prison avec sursis pour « violences » sur son ex-épouse, plus de trente ans après leur divorce. Il devra également verser 100 000 F CFA à la victime au titre de dommages et intérêts.
Les faits remontent au 20 septembre, lorsque Mademba B. s’est rendu chez sa fille malade, où se trouvait aussi son ex-épouse, Diary D., 60 ans, en compagnie de son nouveau mari. Pris d’une violente colère, il a frappé son ancienne conjointe avec une grosse chaîne et l’a menacée de mort, avant que le mari et les petits-enfants de la victime n’interviennent pour la secourir. La sexagénaire a ensuite déposé plainte et présenté un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours.
À l’audience, l’accusé a tenté de minimiser les faits, expliquant qu’il avait été « provoqué » par son ex-femme alors qu’il préparait du thé. Mais Diary D. a rappelé que « Mademba s’est toujours illustré par une violence extrême » à son égard, montrant même ses cicatrices comme preuve de violences subies au fil des ans.
Les faits remontent au 20 septembre, lorsque Mademba B. s’est rendu chez sa fille malade, où se trouvait aussi son ex-épouse, Diary D., 60 ans, en compagnie de son nouveau mari. Pris d’une violente colère, il a frappé son ancienne conjointe avec une grosse chaîne et l’a menacée de mort, avant que le mari et les petits-enfants de la victime n’interviennent pour la secourir. La sexagénaire a ensuite déposé plainte et présenté un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours.
À l’audience, l’accusé a tenté de minimiser les faits, expliquant qu’il avait été « provoqué » par son ex-femme alors qu’il préparait du thé. Mais Diary D. a rappelé que « Mademba s’est toujours illustré par une violence extrême » à son égard, montrant même ses cicatrices comme preuve de violences subies au fil des ans.
Autres articles
-
Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent sur un terrain litigieux
-
Madiambal Diagne réagit au mandat d’arrêt international émis contre lui
-
Pool judiciaire financier : un mandat d’arrêt international émis contre Madiambal Diagne après sa fuite du Sénégal
-
Sortie de Madiambal Diagne : les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l’AIBD relevés de leurs fonctions
-
Accident à Dakar : un mort après le renversement d’un bus Tata près de la Foire