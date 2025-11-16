Me Abdoulaye Tine : " Ousmane Sonko, reste toujours éligible"

Le débat sur l’éligibilité d’Ousmane Sonko continue d’animer la scène politique. Invité de l’émission "Grand Jury du Dimanche" (JDD) sur la RFM, ce 16 novembre, Me Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris et allié du Pastef (parti au pouvoir), a apporté des éclaircissements sur ce sujet. Selon la robe noire, « Ousmane Sonko reste toujours éligible ».



Interrogé sur les implications juridiques de la condamnation de l'actuel Premier ministre dans l’affaire qui l'opposait, lorsqu'il était dans l'opposition, à l’ex-ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, Me Tine a été catégorique. Il a déclaré que la loi d’amnistie adoptée récemment « a emporté les faits liés à cette procédure », ce qui, selon lui, rétablit pleinement les droits civiques du leader de PASTEF.



L’avocat a également rappelé que Ousmane Sonko avait pu participer sans entrave aux dernières élections législatives, où il avait mené « une campagne victorieuse », un précédent qui renforce, selon lui, la thèse de son éligibilité.



Fort de ces éléments, Me Abdoulaye Tine a estimé que M. Sonko pourra bel et bien se présenter à l’élection présidentielle de 2029, si tel est son choix politique. Une déclaration qui ne manquera pas de raviver les débats au sein de la classe politique, déjà fortement polarisée autour de cette question.