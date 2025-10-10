Me Diouf déplore le maintien de la garde vue d'Aliou Sall et son épouse malgré la caution de 240 millions FCFA

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse, Aïssata Sall, ont obtenu un retour de parquet ce vendredi 10 octobre 2025, après leur audition devant le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier. Selon leur avocat, Me El Hadji Diouf, le couple a proposé une caution de 240 millions de FCFA afin d’obtenir une mise en liberté provisoire.



« Pour recouvrer sa liberté et celle de son épouse, Aliou Sall a déposé en espèces 240 millions de FCFA à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Mais le procureur, arrivé très tard, n’a pas pu traiter la demande de caution dans les délais », a expliqué Me Diouf.



L’avocat précise que son client a fourni toutes les justifications nécessaires concernant les opérations menées avec la banque, ses partenaires et amis pour la mise en place d’un projet immobilier, affirmant « qu’il n’y a rien d’illégal » dans ses démarches.



Toujours selon Me Diouf, les juges d’instruction n’étaient pas tenus de communiquer demande de caution au procureur. « Le procureur a promis de retourner le dossier lundi au président du Collège des juges d’instruction, qui statuera sur notre offre. Aliou Sall et son épouse seront libérés », a-t-il assuré.



L’avocat déplore toutefois le maintien en garde à vue de ses clients durant le week-end, estimant qu’il s’agit d’une « humiliation et d’une souffrance de plus ». « On aurait pu leur permettre de rentrer chez eux et de revenir sur convocation lundi, d’autant qu’aucun acte d’instruction n’a été posé contre eux », a-t-il conclu.

