Me Doudou Ndoye persiste et signe: Macky n'a pas droit à un 3e mandat

Me Doudou Ndoye persiste et signe. Invité de l'émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche. L'ancien ministre de la Justice sous Wade, âgé de 80 ans, a insisté sur le fait que le président Macky Sall n'a pas droit à une éventuelle 3e candidature à la présidentielle de 2024.



« Recensement, à l'occasion d'une espèce de colloque politico-judiridique, je me suis exprimé sur la question. J'ai essayé d'expliquer de démontrer à mon âme et conscience et selon le petit niveau de mes connaissances que l'actuel de la République (Macky Sall) se voit interdire par la Constitution d'exercer un 3e mandat », a insisté l'ancien ministre de la Justice.



Toutefois, celui qui s'est auparavant exprimé sur la question a demandé à attendre l'arbitrage du Conseil constitutionnel. « Je dis attendons donc le Conseil constitutionnel se prononce. Si pour autant et si jamais monsieur le président dépose sa candidature. Seul le conseil constitutionnel est apte à avoir une interprétation apte et applicable ».