Me Mame Adama Guèye : «Le chef de l’Etat a trahi l’esprit et violé la lettre des assises nationales»

«Un régime parlementaire ne m’agrée pas». C’est ce qu’avait déclaré le chef de l’Etat Macky Sall lors de la cérémonie de présentation du Tome 1 de son ouvrage «Convergence républicaine». Ces propos ont irrité Me Mame Adama Guèye qui se dit convaincu que le chef de l’Etat «a trahi l’esprit et la lettre des assises nationales.»



«Le président de la République et son régime ont trahi l’esprit et violer la lettre des conclusions des assises nationales, la charte du gouvernement démocratique. C’est indécent d’émettre de tels propos et j’ai même entendu qu’il semble dire que dans certains points ils sont allés plus loin que les assises», indique le leader de Sénégal Bu Bess».



Selon la robe noire, cette sortie de Macky Sall sonne comme un manque de respect à l’endroit du peuple des assises nationales. A l’en croire, Macky Sall et son régime se sont disqualifiés.