Me Moussa Diop : « Nous sommes mal barrés par la tortuosité et les reniements spectaculaires banalisés »

Me Moussa Diop s’est exprimé sur la situation du Sénégal dans un post sur Facebook. Le leader du parti AG/Jotna affirme commencer « à croire que le pays est vraiment en ruine partout ».



« Je m'étais battu contre Macky Sall pour le respect de la constitution au prix d'un limogeage sec et de 3 mois de prison », a-t-il rappelé.



« Apparemment nous sommes mal barrés par la tortuosité, les reniements spectaculaires et banalisés, et enfin par le défaut de boussole pour trouver la bonne direction devant sortir le Sénégal du maxi-pétrin économique et financier », a ajouté l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk.



Me Diop de s’interroger si la « Rupture est-elle devenue un slogan creux ».