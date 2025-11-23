Me Moussa Diop annonce son retour dans la coalition « Diomaye Président » et tacle Ousmane Sonko

Me Moussa Diop, ancien membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, a annoncé son retour au sein de la coalition « Diomaye Président » à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.



L’avocat, qui avait joué un rôle clé lors de la présidentielle de 2024 ayant conduit Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, s’était éloigné après les déclarations du Premier ministre affirmant qu’il ne comptait pas s’appuyer sur la coalition « Diomaye Président » pour les législatives de 2024. Après plusieurs concertations avec les responsables de son mouvement AG/Jotna, Me Moussa Diop a finalement décidé de réintégrer la coalition.



« Ce n’est pas une affaire de précipitation, je me suis concerté avec nos responsables AG jotna pendant une dizaine de jours pour que chacun puisse avoir l’information à sa juste valeur, car on a vécu beaucoup de tromperie dans la scène politique. La grande majorité d’entre eux m’ont demandé d’accepter la main que le président de la République nous a tendue, car cette coalition nous appartient. M. le président de la République AG /Jotna accepte de rejoindre votre coalition qui est sous la coordination de Dr Aminata Touré », a déclaré Me Moussa Diop.



L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk en a également profité pour dénoncer la « désacralisation » des institutions par certains responsables gouvernementaux. Il a particulièrement pointé du doigt le Premier ministre Ousmane Sonko.



« Certaines personnes sont en train de s’en prendre au Président de la République à commencer par le Premier ministre Ousmane Sonko et certains directeurs généraux qu’il a lui même nommé », a-t-il soutenu.



Me Moussa Diop a pointé du doigt les agissements d’Ousmane Sonko : « Il fait des lives en attaquant le président de la République, encore pire, il lui a fait du chantage lors du tera meeting en demandant aux Sénégalais de ne pas payer l’impôt si le président de la République ne poursuit pas un tel. À cause de lui, on vit cette crise économique. Il a insulté même les magistrats. Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, il n’a même pas essayé de faire sortir le Sénégal de cette crise économique, mais il est là à bouder ».

