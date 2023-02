Me Moussa Diop soupçonne un deal entre Wade et Macky

Le président du mouvement Alternative Générationnelle (AG/Jotna) soupçonne un « deal » entre l'ancien président sénégalais Me Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall. Selon lui, leur projet est de « faire venir Karim Wade. Ce dernier dit : "je ne veux pas d’une amnistie’’. Mais, ils trouveront les voies et moyens de le faire réintégrer. C’est ça qui explique le silence qui est bruissant de paroles. »



L'invité de l'émission Jury du dimanche (JDD) sur Iradio, ce 26 février, es d'avis que c'est la raison pour laquelle, la coalition Wallu ne fait pas du 3e mandat "une fixation".



Pour Me Moussa Diop, si Khalifa Sall, candidat déclaré de ‘’Taxawu Sénégal’’, a entamé une tournée nationale, alors qu’il reste inéligible, ce n'est pas pour rien. « Ça signifie que quelque chose est dans l’air », a-t-il estimé.



Parlant du compagnonnage entre le chef de l'Etat et Idrissa Seck, Me Moussa Diop de déclarer que rien ne lui surprendra maintenant. « En novembre 2020, on s’attendait à tout sauf aux retrouvailles » entre les deux hommes.



A rappeler que le leader de Rewmi, Idrissa Seck, a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), en remplacement de Aminata Touré.