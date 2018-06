Me Moussa Felix Sow accuse les avocats de Khalifa Sall de vouloir "sauver" sa candidature

Le procès en Appel du maire de la ville de Dakar Khalifa Sall a été renvoyé au 09 juillet prochain par le juge Demba Kandji sous la demande des avocats de la défense. Selon Me Felix Sow, avocat de l’Etat, ses collègues de la défense utilise de faux arguments pour que le procès tire en longueur.« La Cour est souveraine. Elle peut décider de renvoyer une affaire sous la demande des parties. Vous avez constaté que le dossier est en état et en tant que représentant de l’Etat, nous sommes prêts pour défendre les intérêts de l’Etat. La défense a exhibé ces arguments qui sont loin de la véracité, pour vouloir prolonger les débats de telle sorte que la Cour ne puissent pas le juger, avant qu’ils ne puissent déclarer sa candidature à la présidentielle de 2019 », a déclaré Me Moussa Felix Sow à sa sortie d’audience.La robe noire reste convaincue, qu’au moment de la reprise du procès, énormément d’exception vont être soulevées par les conseils de Khalifa Sall pour d’avantage retarder le procès.Mais, estime-t-il, quand on accuse quelqu’un d’infraction, la moindre des choses est de voir si cette personne lavée de toute accusation et d’accepter que le procès ait lieu.