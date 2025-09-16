Médina Baye : trois (3) individus arrêtés pour un vol en réunion

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a interpellé trois individus soupçonnés d’un vol en réunion portant sur un montant de 7 millions FCFA.



Selon la Police nationale, la victime a constaté que son véhicule avait été forcé et qu’une enveloppe contenant la somme d'argent avait été dérobée.



Grâce à la vigilance de témoins, deux complices présumés ont été rapidement interpellés. Ces derniers auraient utilisé une barre de fer pour ouvrir le véhicule, en se faisant passer pour le propriétaire.



L'enquête a ensuite permis de remonter jusqu’à un troisième suspect, qui aurait joué le rôle d’intermédiaire dans l’organisation du vol.



Les trois individus ont été déférés devant le parquet et l’enquête se poursuit.